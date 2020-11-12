Moskova, Koronavirüs sebebiyle Noel ve yeni yıl kutlamalarını iptal etti

Koronavirüs enfeksiyonları ve ölümlerinin geçen haftalarda rekor düzeye çıktığı Rusya'nın başkenti Moskova’da, belediye başkanı Sergei Sobyanin Noel ve yeni yıl kutlamaları düzenlemeyeceğini duyurdu.

The Moscow Times’ın haberine göre, günün erken saatlerinde Sobyanin, Koronavirüs'ün yayılma hızını yavaşlatmak amacıyla kitlesel etkinlikleri askıya aldı. Cuma gününden itibaren Ocak 2021’in ortasına kadar gece geç saatlere kadar açık olan işletmelerin de kapanmasını emretti.

Sobyanin, devlet televizyonu Channel One'a yaptığı açıklamalarda, ‘’Noel ve yeni yıl etkinlikleri olmak üzere kitlesel kültürel etkinlikleri yasaklamaya karar verdik’’ dedi. Belediye başkanı, ‘’Yeni yıl hâlâ çok uzakta, fakat yine de kitlesel etkinliklerin yapılamayacağı açık’’ dedi. Geç iptallerdeki ekstra harcamadan kaçınmak için kararın önceden alındığını tekrarladı.





Koronavirüs’te merkezüssü Moskova



RBC haber sitesi, kurumsal etkinlikler düzenleyen ajansların, yılbaşı gecesi müşteri tabanının yarısını kaybedeceğini söyledi.

Rusya’nın Koronavirüs bilgi merkezi daha önce, başkentin bir ay sürecek ‘’Noel’e yolculuk’’ festivalini düzenlemeyeceğini duyurdu. Ancak, belediye yetkilileri yine de tatiller için yılbaşı süslerini ve ışıklarını takacak.



1.83 milyon doğrulanmış enfeksiyonlu hastasıyla Moskova, Rusya’da koronavirüsün merkez üssü olmaya devam ediyor.



Sobyanin, Mayıs 2021’e kadar salgının, başkentin ekonomisini etkilemeye devam edeceğini tahmin ediyor.