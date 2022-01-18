Moskova-Kiev gerilimi sürerken ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'ya gidecek

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Kiev ve Moskova arasında gerilim tırmanırken ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile görüşmek üzere Ukrayna’ya gidecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafında yapılan açıklamada, Blinken’ın ziyaretinde ABD’nin Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığının altını çizeceğini söyledi.

Blinken, Ukrayna’dan sonra Almanya’ya giderek mevkidaşı Annalena Baerbock ile görüşecek. Price, Almanya’daki görüşmenin gündeminde de Rusya ve Ukrayna olacağını belirtti.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.