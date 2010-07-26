-MOSKOVA KAVRULUYOR MOSKOVA (A.A) - 26.07.2010 - Tarihinin en sıcak temmuz ayına tanıklık eden Rusya'nın başkenti Moskova'da, bugün hava sıcaklığı ilk defa 37 derecenin üstüne çıkarak rekor kırdı. Moskova Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, başkentte bugün yerel saatle 16.00'da hava sıcaklığının 37,2 dereceye kadar yükseldiği belirtilerek, bunun bugüne kadar tespit edilen en sıcak gün olduğu vurgulandı. Açıklamada, başkent Moskova'da bugüne kadar ölçülen en sıcak günün 1920 yılındaki 36,8 derecelik sıcaklık olduğu belirtilerek, bu yılki temmuz ayının da başkentin şu ana kadar tespit edilen en sıcak ayı olduğu kaydedildi. Yetkililer, Rusya'nın batı bölgesinin genelinde hava sıcaklığının da son 5 haftadır 35 derece civarında olduğunu belirterek, sıcaklar yüzünden bölgede çok sayıda yangın çıktığı ve 1972 yılından beri en büyük kuraklığın görüldüğünü ifade ettiler. Bu arada, Moskova'da klima ve vantilatör satışları rekor kırarken, fiyatların sıcaklar öncesine kıyasla en az 10 kat arttığı belirtiliyor. Marketlerde klima bulan başkentliler de ustaların çok yoğun olması nedeniyle klimanın kurulması için en erken eylül ayına gün alabiliyorlar. Bu arada, Rusya'da sıcak havaların başlangıcından beri serinlemek için göl veya nehirlere giren en az 2 bin 500 kişi hayatını kaybederken, ölümlere alkollü suya girmenin neden olduğu kaydedildi. Tatile gidemeyip evlerinde kalan vatandaşlar da kentlerin değişik bölgelerinde bulunan süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor.