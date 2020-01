Moskova-İzmir arası direkt uçuş isteğine yanıt geldi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Ağustos (DHA) – Rusya’dan Türkiye’ye turist akışı Antalya dışındaki bölgelere de yoğunlaşmaya başlayınca Rus turist akışının en yoğun olduğu şehirler arasında olmasına rağmen Rusya’dan direk tarifeli sefer gerçekleştirilmeyen İzmir için ilk adımı Onur Air atmaya hazırlanıyor.

86. Uluslararası İzmir Fuarı sonrası Rus ve Türk işadamı ve sanayiciler tarafından kuvvetle seslendirilen “Moskova-İzmir arası direkt uçak seferi” isteğine Onur Air’den yanıt geldi.

Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, yaz başında başlattıkları Moskova-İstanbul seferlerinden çok memnun olduklarını ve sefer sayısını artırmayı, ayrıca Moskova-İzmir seferi için de hazırlık yaptıklarını söyledi.

Rusya’dan bu yıl Türkiye’ye gelecek turist sayısının 2015 seviyesine gelip geçeceğini dile getiren Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, İzmir’in açılacak en iyi destinasyon olacağını söyleyerek, “Rusların talebi doğrultusunda doğru bir tercih diyebiliriz” dedi.

Moskova-İstanbul seferlerine başladıklarında tereddütleri olduğunu ifade eden Tosun, sözlerine şöyle devam etti: “Zhukovsky bir şehir meydanı değil. Moskova için şehir terminali olarak tanımlanan alanlar Şeremetyevo, Domodedovo ve Vnukovo. Onun dışındaki meydanlar şehir meydanı değil. Buna rağmen ümit ettiğimizden çok daha iyi bir trafik yakaladık, gayet iyi gidiyor. Yüzde 88-89 civarında bir doluluk oranı yakaladık. Tabii bu biraz da fiyatla ilgili bir konu çünkü diğer meydanlara göre fiyatlar biraz düşük.\"

Durumdan memnun olduklarını ve yolcu sayısında artış beklediklerini söyleyen Tosun, \"Şu an üzerinde çalışıyoruz ve Domodedova’ya izin alırsak buradan da uçmaya başlayacağız ve Zhukovsky alanından uçuş sayısını belki üçte bırakacağız, Domodedova’dan da uçmaya başlayacağız. Eğer olmazsa Zhukovsky’den haftada yedi güne çıkarız ve üzerinde çalıştığımız İzmir’e başlayabiliriz. İzmir açılacak en iyi destinasyon olur. Rusların talebi doğrultusunda doğru bir tercih diyebiliriz. Çünkü biz Türkiye’yi yalnız Antalya diye tanıttık, İstanbul diye tanıttık, ama buranın İzmir’i var, Dalaman’ı da var Bodrum’u, Kayseri’si, Erzincan ve Erzurum’u da var... Yani bunları yavaş yavaş direk seferlerle tanıtmak lazım.\" dedi.

İzmir konusunda çalışmaların başladığını bildiren Tosun, \"İzmir çok yeni bir olay. İzmir’in biz böyle talep göreceğini bilmiyorduk, Rusların da böyle bir talebi yoktu, İzmir fuarından önce. Fakat bu İzmir fuarından sonra oluştu.” dedi.

5 milyona yakın Rus gelecek

Antalya’dan yaz döneminde pek sorun yaşanmadığını da ifade eden Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, “Tahmin ediyorum Rusya’dan Türkiye’ye özellikle Antalya bölgesine olan taşımaların 2015 senesinin değerlerini yakaladık. Bu sene 5 milyona yakın Rus gelecek diye düşünüyoruz, dolayısıyla Rusya bizim için özel bir pazardır” dedi.

Sözlerine devam eden Tosun, “Ama ikili anlaşmaların getirdiği bazı kıstaslar var yani iki ülke arasında ulaştırma bakanlığının bazı anlaşmaları var. Her şehir ile İlgili kısıtlamalar var, tayin edilmiş havayolları var. Dolayısıyla bu kapasite üzerine çıkmak biraz zor. Hala Türkiye’den talep edilen charterların Rus yolcu tarafından kabul görmediğini biliyoruz. Onlar turistleri kendi taşıyıcıları taşısın diyorlar. Dolayısıyla Türk taşıyıcılar hala turistik charter seferleri düzenleyemiyorlar. Yaptığımız seferlerin hepsi tarifeli seferlerdir. Yani bu charterlar da açılsa Türklere işte o zaman bazı rahatlamalar olacak.

Son zamanlardaki gelişmelerin getirdiği o kadar büyük bir trafik artışı oldu ki yani bunlara yetişemiyoruz. Hem Rus taşıyıcılar yetişemiyor hem biz Türk tarafı yetişemiyoruz. Dolayısıyla bir de Türk taşıyıcıların tarifeli sefer planlama zorunluluğu var. Yani biz charter yapamıyoruz charter yapanlar Ruslardır. Onu söylemeye getiriyorum, eğer iki ülke arasındaki makamlar oturur da sivil havacılık bakanlıkları ulaştırma bakanlıkları oturup da işte Türkiye ile Rusya arasında open sky dediğimiz Avrupa ile yaptığımız bir anlaşma türüne getirirlerse her iki ülkede kazanır. Rusya’dan Türkiye’ye yapılan turistik taşımalar veya business trafik yani iş trafiği de artar, Türkiye’den de artar. Türkiye’den Rusya’ya da giden bir sürü turist var, özellikle kış aylarında. İş tersine dönüyor, bu sefer başlıyoruz Türkiye’den Rusya’ya gitmeye. Rusya’da bizim için çok büyük bir destinasyon. Dolayısıyla yani eğer bu yakın gelecekte open sky dediğimiz anlaşmanın oluşması halinde bu trafik daha da artacaktır.

Rusya charterları Rus havayolu şirketlerine açtı ama Türkiye yapamıyor. Dolayısıyla onların hafiflemesi veya daha düzgün bir hale gelmesi yahut da bütün kısıtlamaları tamamen kaldıracaksın, işte ‘Rostov’a iki tane taşıyıcı tayin ettim’ demektense herkes gelsin uçsun demeliler. Mesela biz de böyle bir sıkıntı yok. Herkes gelip uçabilir çünkü charter var. Charterlar Antalya’dan uçuyor fakat İstanbul kurala bağlı.” dedi.