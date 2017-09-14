Moskova iki gündür bomba ihbarları ile çalkalanıyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Eylül (DHA) - Rusya\'da beş gündür devam eden isimsiz bomba ihbarları dün Moskova\'ya ulaştı ve alışveriş merkezleri, tren istasyonları, Seçenov Tıp Fakültesi dahil olmak üzere yaklaşık 50 yapı dün tahliye edildi.

Aramalar sonucunda patlayıcı maddeye rastlanmadı.

Bugün sahte ihbarların okullara sıçramasıyla Moskova\'da bomba ihbarları nedeniyle sekiz okul bugün tahliye edildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı\'ndan Rus haber ajansı Ria Novosti\'ye yapılan açıklamada, \"Merkez, Batı, Doğu ve Güney İdari Bölgeleri\'ndeki sekiz okul bomba ihbarı üzerine tahliye edildi\" denildi.

Yapılan açıklamalarda ilk verilere göre, bomba ihbarlarının büyük çoğunluğu Ukrayna\'dan yapıldığı şeklinde.



