T24 LogoT24 Logo
Dünya

Moskova iki gündür bomba ihbarları ile çalkalanıyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Eylül (DHA) - Rusya'da beş gündür devam eden isimsiz bomba ihbarları dün Moskova'ya ulaştı ve alışveriş merkezleri, tren istasyonları, Seçenov Tıp Fakültesi dahil olmak üzere yaklaşık 50 yapı dün tahliye edildi

14 Eylül 2017 17:02

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Eylül (DHA) - Rusya\'da beş gündür devam eden isimsiz bomba ihbarları dün Moskova\'ya ulaştı ve alışveriş merkezleri, tren istasyonları, Seçenov Tıp Fakültesi dahil olmak üzere yaklaşık 50 yapı dün tahliye edildi.
Aramalar sonucunda patlayıcı maddeye rastlanmadı. 
Bugün sahte ihbarların okullara sıçramasıyla Moskova\'da bomba ihbarları nedeniyle sekiz okul bugün tahliye edildi. 
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı\'ndan Rus haber ajansı Ria Novosti\'ye yapılan açıklamada, \"Merkez, Batı, Doğu ve Güney İdari Bölgeleri\'ndeki sekiz okul bomba ihbarı üzerine tahliye edildi\" denildi. 
Yapılan açıklamalarda ilk verilere göre, bomba ihbarlarının büyük çoğunluğu Ukrayna\'dan yapıldığı şeklinde.


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaEylül DHARusyaSeçenov Tıp FakültesiAramalarAcil Durumlar Bakanlığı RusRia NovostiBatı DoğuGüneyBölgeleriUkrayna

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24