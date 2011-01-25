Moskova havaalanında intihar saldırısı: 36 ölü

T24

Olay yerinden il görüntüler - Foto Galeri

Patlamanın hemen ardından çekilen görüntüler - VİDEO GALERİ

Dünya, Rusya'daki intihar saldırısını kınadı

Yedi kilo dinamite eşit bomba





‘Hepinizi öldüreceğim’





Türk uçağı yeni kalkmıştı





İkinci patlama ihtimali



Üç şüpheli saldırıyı izleyip kaçtı







Çeçenler mi yaptı?



Kurbanlar dünyayla twitter’den haberleşti



Davos’a gitmiyor intikam sözü verdi



Bu yıl üçüncü saldırı



Rusya’nın başkenti Moskova’da yılda 22 milyon yolcunun kullandığı Domodedova Havalimanı dün terör kurbanı oldu. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Bir terörist dış hatlar terminalinde, güvenliğin daha düşük olduğu bagaj alım bölümüne elinde bir bavulla geldi. “Hepinizi öldüreceğim” diye bağırdı ve kendini havaya uçurdu. Olayda en az 36 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.Rus basınına göre saldırganın üzerinde 7 kilo dinamite eşit güçte çivili patlayıcı bulunuyordu. Eğer bu bilgi doğrulanırsa patlama bugüne kadar bir havalimanında meydana gelen en büyük saldırılardan biri sayılacak. Bombacının bedeni havaalanında ilerleyen saatlerde bulundu. 30-35 yaşlarında ve Arap görünümlü olduğu açıklandı. Rus istihbaratının ise bir hafta önce saldırıyla ilgili bilgi aldığı ancak harekete geçmediği ortaya çıktı.Ülkenin en modern havalimanı sayılan Domodedova Havaalanı’nda dün gün normal başladı. Havalimanının dış hatlar terminaline inen yolcular sevdikleri tarafından bagaj alım bölümünde karşılanıyordu. Burası saat 16.32’de cehenneme döndü. İntihar bombacısı üzerinde ya da elindeki bavulda bulunan bombayı Kahire, Aşkabat, Tokyo ve Düsseldorf’tan gelen yolcuların bagajlarını aldığı sırada patlattı. Saldırıda yaşadıklarını basına anlatan bir kişi “Duvara yapıştım. Kanlar içinde bir polisi ‘Hayattayım’ diye bağırarak koşarken gördüm” dedi.Saldırının ardından duman altında kalan terminalde yaralılar fener yardımıyla bulunabildi. Daha sonra en az 50 ambulans ve itfaiye ekipleri olay yerine yetişerek duruma müdahele etti. Olayda ölen 36 kişiden dördünün yabancı olduğu açıklandı. İlk saptamalara göre ölenler arasında Türk bulunmuyor. AnadoluJet’e ait bir Türk uçağı havaalanından 1.5 saat önce havalanmıştı.Saldırıda en çok dikkat çeken havaalanında aktivitenin aralıksız devam etmesi oldu. Olayın hemen ardından havaalanının boşaltılmayacağı anons edildi. Moskova’ya 22 kilometre mesafedeki havalimanında patlamanın ardından uçakların büyük bölümü normal iniş ve kalkışlarına devam etti. Yolculara yalnızca güvenlik önlemleri artacağı için daha erken gelmeleri telkin edildi.Olayın hemen ardından saldırıda rol aldığı düşünülen 3 kişi hakkında arama emri çıkarıldı. Bu kişilerin havaalanına gelip eylemin gerçekleştiğini görerek emin olduktan sonra olay yerinden ayrıldığı iddia edildi. Ancak kimlikleri ve eşkalleri henüz bilinmiyor.Bugüne kadar Rusya’da meydana gelen terörist saldırıların büyük bölümünün arkasında Çeçen eylemciler vardı. Domodedova Havalimanı’ndaki saldırının ardından da gözler Çeçenlere çevrildi. Saldırıyı kimse üstlenmedi. Ancak Rus basının büyük bölümü suçluların Çeçenler olduğunu yazdı. İnternette Çeçen aktivistlerin sitelerinde intihar bombacısını kutlayan yüzlerce mesaj yayınlandı. Bazı kaynaklar olay yerinde eylemi izleyip giden üç şüphelinin, 31 Aralık’ta küçük bir spor salonuna düzenlenen bombalı saldırıya katılanlarla bağlantılı olduğunu iddia etti.Ancak daha önce İçişleri Bakanlığı’nda havaalanı güvenliği konusunda çalışmış uzman Maxim Agarkov “Çeçenler olup olmadığını bilmek mümkün değil. Belki de uçağı hedef alan bir kişi bombayı zamanında patlatamadı” dedi. Rusya’dan bağımsızlık isteyen Çeçen halkının bu arzuları özellikle 1990’lı yıllarda sert bir şekilde bastırıldı. 1994 yılındaki ateşkese rağmen çatışmalar durmadı. Vladimir Putin 1999 yılında iktidara geldiğinde çabaları artırdı.Havalimanındaki saldırının ardından hafif yaralı kurtulanlardan biri olayı cep telefonuyla videoya çekti. Dünya dehşet anlarını internette bir anda yayılan bu videolardan izledi. Saldırı nedeniyle havaalanında mahsur kalan kişilerin yardımına da twitter yetişti. Moskovalılar dileyenleri havaalanından gelip alabileceklerini teklif edince birçok kişi internet üzerinden böyle organize oldu. Trafikten asıl kârlı çıkanlar ise taksiciler oldu. Şehir merkezine kadar yolculuk fiyatı bir anda 10 kat arttı.Rusya lideri Dmitriy Medvedev saldırının ardından twitter’de yaptığı açıklamada tüm havaalanlarında ve metrolarda güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı. “Yasaların eksik uygulandığı belli oldu. Bunu incelemeliyiz. Kurbanların acısını yaşıyoruz. Bu saldırının sorumluları bulunacak ve en ağır şekilde cezalandırılacak” dedi. Medvedev Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu gezisini de iptal etti. Medvedev daha önce Kuzey Kafkasya’daki Çeçen hareketini Rusya’nın güvenliğine en büyük tehdit olarak nitelemişti. Saldırının ardından Moskova Borsası’nda yüzde 2’lik düşüş gözlemlendi.Moskova Domodedovo Havalimanı’nda yaşanan intihar saldırısı son 10 yıl içerisinde meydana gelen bir dizi terör saldırısının sonucusuydu. İşte son dönemdeki saldırılar:* 26 Mayıs 2010: Rusya’nın güneyindeki Stavropol kentinde aşırı İslamcı bir grup bombalı saldırı düzenledi ve 7 kişi öldü.* 29 Mayıs 2010: Moskova Metrosu’nda kendilerini havaya uçuran Dağıstanlı iki kadın 40 kişinin ölümüne neden oldu.* 27 Kasım 2009: Çeçenler St. Petersburg’a giden bir hızlı trene saldırarak 26 kişiyi öldürdü.* 17 Ağustos 2009: Rusya’nın en küçük federal birimi İnguşetya’da 200 kilo patlayıcı taşıyan bir kamyon ve sürücüsü havaya uçarak 25 kişinin ölümüne neden oldu.* 21 Ağustos 2006: Moskova’da bir markette patlayan şarapnel bombası 10 kişiyi öldürdü.* 19 Temmuz 2005: Çeçenistan’ın başkenti Grozni’nin yakınında bulunan Snamenskoye’de milislere karşı düzenlenen bombalı saldırıda 14 kişi öldü.* 1 Eylül 2004: Kuzey Osetya’daki Beslan kentinde bir okula saldıran 32 silahlı adam yaklaşık 1000 kişiyi rehin aldı ve 52 saatin sonunda 331 rehine ve 31 terörist öldürüldü.* 6 Şubat 2004: Çeçen kökenli biri Moskova Metrosu’nda bombalı intihar saldırısı yaparak 40 kişinin ölümüne neden oldu.* 24 Ağustos 2004: Teröristlerin patlayıcı taşıdığı iki yolcu jeti Rusya’nın batısında yere çakılarak 90 kişiyi öldürdü.* 27 Aralık 2002: TIR’da patlayıcı taşıyan bir intihar bombacısı Grozni’deki hükümet binasına çarparak 60 kişiyi öldürdü.* 23 Ekim 2002: 41 Çeçen militanın Moskova’da bir tiyatroda 3 gün boyunca rehin aldığı 800 kişiden 129’u ve tüm teröristler öldü.