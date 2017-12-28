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Dünya

Moskova: Erdoğan'ın Esad'a yönelik iddialarının yasal zemini yok

Cumhurbaşkanı, Suriye Devlet Başkanı Esad için "devlet terörü estirmiş bir teröristtir" ifadelerini kullanmıştı

28 Aralık 2017 19:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la ilgili olarak kullandığı “devlet terörü estirmiş bir teröristtir” ifadelerine Rusya’dan yorum geldi. Erdoğan’ın açıklamalarının yasal zemini olmadığını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, “Böyle değerlendirmelerin herhangi bir yasal temeli yok, bu açıklamalar asılsız” dedi.

Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleriyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Zaharova, şu cevabı verdi: "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Suriye Devlet Başkanı (Beşar) Esad için 'terörist' demesine gelirsek, Suriye, hükümet temsilcileri BM'de bulunan bir ülke, bu temsilciler BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye hükümetini temsil ediyor. Dolayısıyla bunun (Erdoğan'ın açıklaması) herhangi bir hukuki temeli yok. Bunun için herhangi ek bir değerlendirme ya da argümana da gerek yok."

"Suriye'de Esed'le yürümek kesinlikle mümkün değildir"

Tunus'ta mevkidaşı El-Baci Kaid es-Sibsi ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de Esed'le yürümek kesinlikle mümkün değildir. Ne için? 1 milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan bir Suriye'nin başkanıyla nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız? Suriye'nin halkı böyle birisini başında görmek ister mi?” ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı, Suriye Devlet Başkanı için "Devlet terörü estirmiş bir teröristtir” nitelendirmesinde de bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarından sonra Suriye Dışişleri Bakanlığı da Erdoğan’ı her türlü terörist gruba sınırsız destek" sağlamakla suçlamıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Erdoğan'ın paranoyası ve geçmişe dair illüzyonlarının eski imparatorluğun ortadan kalktığın özgür dünyanın halklarının ulusal kararlarını kendisinin aldığı, egemenliğini koruduğu” belirtilmiş ve Cumhurbaşkanı'nın kendi işlerine karışmasına izin verilmeyeceği kaydedilmişti.

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