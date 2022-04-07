Moskova, el konulan Rus varlıkları için yaptırım uygulayan ülkelerin mahkemelerinde hukuki süreç başlatacak

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Rusya'nın eski devlet başkanı, şimdiki Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Rusya'nın yurtdışındaki varlıklarına el konulmasını önlemek için kendilerine yaptırım uygulayan ülkelerin mahkemelerinde hukuk mücadelesi vereceklerini belirtti.

Vladimir Putin'e ulusal güvenlik konusunda danışmanlık yapan Medvedev, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada yaptırıma maruz kalan Rus şirketlerin ABD, AB ve fazlasında hukuki süreç başlatacağını bildirdi.

Medvedev, ''Rakiplerimiz çok sayıda dava ile karşı karşıya kalacak Hem ulusal, hem de uluslararası mahkemelerde'' dedi.

Putin'in Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana ABD, AB, Britanya ve birçok Batı ülkesi Rusya'nın en varlıklı iş insanları ve şirketlerine yaptırımlar uygulamıştı.