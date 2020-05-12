Moskova'dan sonra St. Petersburg'ta bir hastanede yangın: En az 5 hasta hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

Rusya'nın en büyük ikinci kenti St. Petersburg'da bir hastanede yangın çıktı.

AFP'ye konuşan bir kaynak, St. George hastanesindeki yangında 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 150 kişinin binadan çıkarıldığını bildirdi.

Reuters'ın aktardığına göre yangın, bir solunum cihazının aşırı yüklenme sebebiyle alev almasının ardından çıktı.

St. George hastanesinde Koronavirüs hastalarının tedavi edildiği belirtildi.

Hafta sonu başkent Moskova'daki bir hastanede de yangın çıkmış ve 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Johns Hopkins verilerine göre Rusya dünyada en çok Koronavirüs vakasının görüldüğü 4. ülke konumunda. Ülkede 220 binden fazla yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi ve 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti.