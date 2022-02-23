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Dünya

Moskova'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Güçlü yanıt verilecek

ABD, 2 büyük Rus bankası ve Moskova elitlerine yönelik yaptırımları açıklamıştı

23 Şubat 2022 16:13

Moskova, ABD'nin Rusya'ya uygulama kararı aldığı yaptırımlara "simetrik olmasa da ölçülü ve ABD'nin hissedeceği şekilde güçlü bir yanıt verileceğini" duyurdu

Sputnik'in aktardığı habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın dün duyurduğu yaptırımlara tepki gösterdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "ABD'nin yaptırımları, ABD çıkarlarına zarar verici" ifadeleri yer aldı.

ABD, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanımasını "işgal" olarak nitelemiş, 2 büyük Rus bankası ve Moskova elitlerine yönelik yaptırımları açıklamıştı.

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