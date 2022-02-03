Moskova'dan ABD'nin Avrupa'nın doğusuna asker gönderme kararına tepkiler: "Siyasi çözüm için alan daralıyor"

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Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Aleksandır Gruşko, Batı-Moskova ilişkileri Ukrayna krizi nedeniyle Soğuk Savaş döneminden bu yana en düşük seviyesindeyken ABD'nin Almanya, Polonya ve Romanya'ya 3 bin asker gönderme kararını 'tahripkar bir adım' olarak nitelendirdi.

Gruşko, ABD Başkanı Joe Biden'ın kararının 'askeri gerilimi artırırken siyasi bir çözüm için alanı daraltacağını' ifade etti. Rus diplomat, Doğu Ukrayna'ya asker gönderilmesinin Ukrayna'yı memnun edeceğini ve Kiev'in Minsk Anlaşmaları'nı ihlal etmeye devam edeceğini de söyledi. 2014 ve 2015'te imzalanan Minsk Anlaşmaları Ukrayna'nın doğusuna daha çok otonomi sağlanarak barış sağlanmasını hedefliyordu.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da, ''Sürekli olarak Amerikalı partnerlerimizi Avrupa'daki gerilimi tırmandırmaya son vermeye davet ediyoruz. Maalesef onlar bunu yapmaya devam ediyor'' dedi.

Peskov, alınan kararın Moskova'nın NATO'nun doğuya doğru genişlemesi konusundaki endişelerini haklı çıkardığını iddia etti.

ABD dün 82. Hava İndirme Tümeni'nden bin 700 asker Polonya'ya, 1. Hava İndirme Müfrezesi'nin merkezde bulunan 300 askerini Almanya'ya yerleştirirken, Almanya'dan Romanya'ya da bin ağır zırhlı ünite göndereceğini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü, bu 3 bin askerin geçen günlerde yüksek alarma geçirildiği belirtilen 8 bin 500 asker arasından seçilmediğini bildirdi.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.