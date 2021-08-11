Moskova'da polis merkezi önünde pantolonunu indirip poz veren aktivist hapis cezasına çarptırıldı

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Rusya'nın benzer fotoğraflar çektirdikleri gerekçesiyle tutuklanan protestoculara destek vermek için Moskova'daki polis merkezinin önünde pantolonunu indirip poz veren aktivist de hapis cezasına çarptırıldı.

Alina Ivanova, Yekaterinburg'da polis merkezinin önünde pantolonunu indirip poz veren model Yelena Nikiforovskaya ve fotoğrafçı Aysel Ahmedova'ya destek veriyordu. Model 3, fotoğrafçı da 2 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

İvanova, pozu vermeden önce, "Sizi posterler için, likelar için, fikirleriniz için tutukluyorlardı; şimdi de fotoğraflar için mi tutukluyorlar?" dedi.

İvanova, "Biz seküler bir ülkede yaşıyoruz, şeriat yasaları burada geçerli değil; bu kadınlar neden tutuklandı?" dedi.

Fotoğrafı çektirdikten sonra Moskova'da bir mahkeme, İvanonva'yı 5 gün hapis cezasına çarptırıldı.