Moskova'da "Omicron fırtınası" bekleniyor

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Rusya’da günlük Koronavirüs vakaları rekor seviyelerde artmaya devam ediyor. Yetkililer başkent Moskova’da gelecek günlerde Omicron fırtınası yaşanabileceğinden endişe ediyor.

Euronews’da yer alan habere göre, Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi Başkanı Denis Logunov, Moskova’da ocak sonu ve şubat başında Covid vakalarının dramatik bir şekilde artmasının beklendiğini söyledi.

Logunov “Günlük vaka sayısı çok yüksek olacak. Omicron burada olduğu sürece rahatlamak için çok erken” dedi.

Rusya’da son 24 saatte 30 bin 457 Covid vakası kaydedildi.

Rusya nüfusunun yalnızca yüzde 47.7’si Covid’e karşı tam aşı oldu.