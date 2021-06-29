Moskova'da kafe ve restoranlar için aşı ya da negatif PCR zorunluluğu başladı; işletmeciler "feda edildiklerini" düşünüyor

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Rusya'nın başkenti Moskova'da artan Koronavirüs vakalarına karşı kafe ve restoranlarda içeride oturmak için iki doz aşı ya da negatif PCR testi gösterme zorunluluğu başladı. İşletmeciler, yeni kısıtlamanın işlerini kötü etkilediğinden şikayet etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Moskova'da kafe ve restoranlar için QR koduyla giriş dönemi başladı. Yeni sistemde iki doz aşı yaptıran ya da negatif PCR testi olanlar içeri alınacak.

Primavera isimli bir restoranın işletmecisi, "Cehennem gibi. İçeride iki masam tüm gün boş kaldı çünkü kimsenin QR kodu yok. Her yer açık bu neden sadece restoranlara uygulanıyor?" dedi.

Rusya'da aşılama kampanyasını yavaş ilerlemesi ve nüfusun yalnızca yüzde 11'inin aşılanmış olması vaka ve Covid-19 ölümlerinde ciddi bir artışa neden oldu. Restoran ve kafe işletmecileri, hükûmetin, aşılama programındaki başarısızlığına karşı kendilerini "feda ettiğini" düşünüyor.

Normal zamanından yüzde 40 daha az iş yaptığını söyleyen kafe işletmecisi Artem Temirov "Devlet, kendi sorunlarını küçük esnafı feda ederek çözüyor. Destek verilmiyor çünkü bir şekilde çalışmana izin vermiş oluyorlar" dedi.

Moskova'da geçen hafta pandeminin başından bu yana en yüksek Covid-19 kaynaklı ölüm yaşandı.