Moskova'da insanlar artık metro için ödemeyi 'yüzüyle' yapacak

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Moskova Metrosu, cuma günü yüz tanıma teknolojisi ile yolculardan ücret alma sistemine geçiş yaptı. Yetkililer, bunun dünyada bir ilk olduğunu savundu.

Nakitsiz, kartsız ve telefon aplikasyonsuz sistem için gerekli olan özel turnike, Rusya başkentinin 240'dan fazla metro istasyonuna yerleştirildi.

Ulaşım Bakan Yardımcısı Maksim Liksutov, Koronavirüs endişelerine de dikkat çekerek ''Akıllı telefona veya herhangi bir şeyle temas kurmaya ihtiyacınız olmayacak'' dedi.

'Face Pay' sistemini kullanmak için Moskovalıların fotoğraflarını, banka kartlarını ve transit kartlarını sisteme yüklemesi gerekecek.

Liksutov, yolcuların verilerinin güvenli bir şekilde korunacağını ifade ederken, bazı vatandaşlar yine de sistem konusunda çekinceleri olduğunu belirtti.