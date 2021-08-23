Moskova'da bağımsız gazeteciliğe yapılan baskıyı protesto eden gazeteciler gözaltına alındı

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Rusya'da polis, cumartesi günü başkent Moskova'da hükümetin bağımsız medya kuruluşlarına yaptığı baskıyı protesto eden bir grup gazeteciyi gözaltına aldı.

Meduza'nın aktardığına göre gözaltına alınan 9 gazetecinin çoğunluğu TV Dozhd, The Bell, Takie Dela ve Romb gibi bağımsız kurumlarda çalışıyordu.

Gazeteciler, Rusya Federal Güvenlik Servisi binasının etrafına dağılmış şekilde son zamanlarda birçok bağımsız medya kuruluşunun Putin yönetimi tarafından "yabancı ajan" ilan edilmesini protesto ediyordu.

Rusya yasalarına göre sadece tekli protestolar için daha önceden izin almak gerekmiyor. Gazeteciler bu yüzden binanın etrafında dağılarak protestolarını gerçekleştirdi. Cumartesi günü olay yerine giden polisler, protestocuların aralarında bırakmaları gereken mesafe konusunda hata yaptığını iddia etti.