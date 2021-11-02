Moskova'da aşı yaptırmayan 60 yaş üzeri bireylere 4 ay boyunca evlerinde kalmaları emredildi

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Aşılanma oranlarının hedeflenenin çok altında kaldığı Rusya'da kontrol altına alınamayan vaka artışı nedeniyle sert önlemler geri dönerken, başkent Moskova'da risk grubunda olup aşı yaptırmayanlara özel düzenlemeler getirildi.

Moskova Belediye Başkanı, aşısız 60 yaş üzeri bireylerin ve kronik hastalığı olanların şubat ayının sonuna kadar 4 ay boyunca evde kalmalarını emretti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede 30 Ekim ve 7 Kasım arasında tüm işyerlerinin kapatılmasını onaylamıştı. Üst düzey yetkililer, Rusya'da kış ayları yaklaşırken pandemi durumunun çok daha kötüye gitmeye başladığını kabul etti.