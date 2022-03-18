Moskova Borsası'nda işlemler "kısmen" tekrar başlayacak

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 28 Şubat’tan bu yana kapalı olan Moskova Borsası'nın 21 Mart’ta "kısmen" işlemlere açılacağını açıkladı.

Nabiullina, gazetecilere yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin kapsamlı yaptırımlar uyguladığı ülke ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

BloombergHT'nin haberine göre Moskova Borsası'ndaki dalgalanmalar nedeniyle işlemleri durdurmak zorunda kaldıklarını aktaran Nabiullina, "Şimdi işlemleri kademeli bir şekilde başlatmaya hazırız. Pazartesi günü ruble cinsinden Rus devlet tahvillerine (OFZ) yönelik işlemler başlayacak. Dalgalanmaları önlemek için Rusya Merkez Bankası, OFZ alımları yapacak." ifadesini kullandı.

"Durum yeterince istikrara kavuştuğunda faiz oranı da düşecek"

Nabiullina, Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 20’ye çıkarma adımının geçici bir önlem olduğuna işaret ederek, "Durum yeterince istikrara kavuştuğunda faiz oranı da düşecek." dedi.

Rusya’da bankalardan şubat sonunda önemli miktarda nakit para çekildiğini belirten Nabiullina, "Son 2 haftada bu paraların tekrar bankalara döndüğünü görüyoruz. Faiz artışı, bu dönüşte kilit bir rol oynadı." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Merkez Bankası, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 20 seviyesinde bırakmıştı.

Moskova Borsası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı.