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Ekonomi

Moskova Borsası günü düşüşle tamamladı

Moskova Borsası, günü yüzde 2,15 değer kaybıyla 2.430 puandan tamamladı

28 Mart 2022 16:51

Yaptırımlar nedeniyle 28 Şubat’ta işleme kapatılan ve geçen hafta sınırlı sayıda hisse senedi sırasıyla işleme açılan Moskova Borsası, yeni haftanın ilk işlem gününü düşüşle kapattı.

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 2,15 değer kaybıyla 2.430 puana düşerken, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 0,8 kayıpla 823 puana geriledi.

Fosargo, Aeroflot ve Rostelekom hisseleri en çok artış gösteren şirketler olurken, Severstal, Sistema ve RusGidro en çok değer kaybeden şirketler oldu.

Dolar/ruble paritesi ise yüzde 3’e yakın gerileyerek 94 seviyesine indi.

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