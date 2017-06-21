T24 LogoT24 Logo
Dünya

Moskova, ABD’ye yeni yaptırımlara hazırlanıyor

"​Washington yaptırımları genişleterek Kiev’deki savaşı çıkartanların ve Minsk anlaşmasını bozmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürüyor"

21 Haziran 2017 13:34

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Washington’un yaptırım politikasını genişletmesinin ardından Moskova’nın da yaptırım hazırlıklarına başladığını bildirdi.

Ryabkov, Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, “ABD’nin attığı bu adımdan dolayı üzgünüz. Bir kez daha ikili ilişkilerimizin düzelmesi imkanının yok olması yüzünden duyduğumuz üzüntüyle kendi yaptırımlarımızın hazırlığına başlıyoruz” dedi.

Ryabkov söylerine devam şöyle devam etti:

“Moskova birçok kez çeşitli düzeylerde, ABD’nin Rusya’ya karşı politikasını açıklamalarla değil yaptığı eylemlerle değerlendireceğini bildirdi. Zaten her şey ortada. Rusya’ya karşı yaptırımların genişletilmesi Moskova’nın durumuna etki etmeyecek, vatandaşlar ve şirketler zarar görmeyecek.

​Washington Rusya karşıtı yaptırımları genişleterek Kiev’deki savaşı çıkartanların ve Minsk anlaşmasını bozmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürüyor. “

ETİKETLER

RusyaABDMoskovaWashingtonYaptırımHazırlanıyorSergey

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24