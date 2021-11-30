Moskova: ABD, gelecek aylarda en az 54 Rus diplomatı daha sınır dışı edecek

T24 Dış Haberler

Rusya'nın ABD Büyükelçisi, Washington'ın gelecek sene en az 54 Rus diplomatı daha sınır dışı edeceğini ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkiler giderek kötüleşirken Moskova ve Washington karşılıklı olarak diplomatlarını sınır dışı etmeye başlamıştı. İki ülkenin büyükelçiliği de çalışan eksikliği çekiyor ve rutin işlemleri bile yerine getirmekte zorlanıyor.

Soloviev Live YouTube kanalına konuk olan Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoli Antonov, "Ciddi bir personel kıtlığı çekiyoruz" dedi.

Antonov, 27 Rus diplomatın 30 Ocak'ta aileleriyle birlikte ABD'den ayrılacağını, 30 Haziran'da da 27 diplomatın daha Rusya'ya döneceğini ifade etti.

2016'da seçimlere müdahale edildiği iddialarından bu yana Washington, 100'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etti.