Morutan'dan Barcelona yorumu: Hiçbir şey imkansız değil

Galatasaray'ın Rumen yıldızı Olimpiu Morutan ülkesinin basınına konuştu. Barcelona eşleşmesini değerlendiren 22 yaşındaki oyuncu, "Hiçbir şey imkansız değil, çok çalışınca iyi sonuçlar alabiliriz." yorumunda bulundu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun rövanşında Barcelona'yı konuk ediyor. Dev maç öncesinde Olimpiu Morutan, Romanya basınına konuştu.

DigiSport'a röportaj veren 22 yaşındaki oyuncu Galatasaray'da mutlu olduğunu söyledi. Sarı-Kırmızlılara hemen alıştığını ifade eden Morutan, "Geldiğim ilk günden itibaren buraya alıştım, burada olmaktan dolayı çok mutluyum." dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı elemek istediklerini söyleyen Olimpiu Morutan, "Barcelona karşısında iyi bir sonuç almak istiyoruz. Açıkçası çok zor ama hayal kırıklığına uğramamak için çok çalıştım. Çok çok zor bir maç bizi bekliyor. Arkadaşlarıma inanıyorum." diye konuştu.

Morutan, "Hiçbir şey imkansız değil, çok çalışınca iyi sonuçlar alabiliriz. Antrenmanda ne yapacağımı biliyorum, nasıl hazırlanacağımı, teknik direktörün ne isteyeceğini biliyorum ve yüzde 100 hazırım" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Galatasaray'da 36 maçta forma giyen Olimpiu Morutan 4 gol attı ve 5 asist yaptı.