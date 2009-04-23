Mortgage devinin CFO'su ölü bulundu

ABD'li mortgage devi Freddie Mac'ın baş mali yöneticisi (CFO) David Kellermann dün Virginia'daki evinde ölü bulundu.



Polis ölüm nedeni hakkında kesin bilgi vermezken, CNN, Kellerman'ın intihar ettiğini duyurdu. 41 yaşındaki Kellerman, geçen yılın eylül ayından bu yana Freddie Mac'ın baş mali yöneticiliği görevini yürütüyordu. Kellerman'dan önce bu görevde olan Anthony Piszel hükümetin şirketi geçen yıl devralması sonrasında eylül ayında istifa etmişti. Kellerman, Freddie Mac'te 16 yıldır çalışıyordu.



Bu görevi devralmadan önce, başkan yardımcısı, şirket kontrolörü, ve muhasebe müdürü olarak görev yapmıştı.



Kellerman'ın ölümü 13 milyon ev kredisinin sahibi ya da garantörü olan ve hükümet tarafından kontrol edilen Freddie Mac açısından yeni bir olumsuz gelişme oldu. Şirketin CEO'su Deavid Moffet da geçen ay istifa etmişti. Kongre tarafından mortgage kredisi kullanmak isteyenlere yardım sağlamak amacıyla 1970 yılında kurulan, geçen yıl yaşanan kriz ortamında 50.1 milyar dolar zarar eden ve hükümetten 13.8 milyar dolarlık destek alan Freddie Mac mart ayında yaptığı açıklamada 31 milyar dolar daha destek istemeyi planladığını bildirmişti. Kardeş kuruluşu Fannie Mae ile birlikte ABD'deki mortgage kredilerinin yarıdan fazlasını kontrol eden Freddie Mac, hükümet tarafından bu 2 şirkete tahsis edilen 60 milyar dolarlık kombine federal yardımdan da yararlanmıştı.



Kellerman'ın ölümü, 50 milyar dolarlık yolsuzlukla ABD tarihinin en büyük dolandırıcısı olarak kayıtlara geçen Bernard Madoff'un kurbanlarından birisi olan Fransız işadamı Thierry de la Villehuchet'nin intiharı sonrasında, krizle ilişkilendirilecek olan ikinci üst düzey şirket yöneticisi ölümü olarak kayıtlara geçecek.

