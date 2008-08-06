Moritanya'da şipşak darbe

Moritanya Devlet Başkanı Abdallahi'nin, ülkedeki siyasi kriz nedeniyle bazı üst düzey askerleri bugün görevden almasından kısa süre sonra askerler başkanlık sarayına girip darbe yaptı.



Moritanya'da askerler devlet başkanlığı sarayını kuşattı, devlet başkanlığı korumaları Sidi Muhammed Şeyh Abdallahi'yi evinden alarak bilinmeyen bir yere götürdü. Darbecilerin

bugün devlet konseyi oluşturduğu Moritanya'da 1960'daki bağımsızlıktan bu yana 3 kez darbe oldu.



İlk darbenin 1978'de olduğu Moritanya'da askerler yönetime son olarak 2005 yılının Ağustos ayında el koymuştu. Bu darbeden iki yıl sonra ülkenin ilk demokratik seçimlerini Şeyh Abdallahi kazanmıştı.



Hükümetin Mayıs ayından bu yana iki kez değiştiği Moritanya'da yükselen gıda fiyatları Şeyh Abdallahi'yi zor durumda bırakmıştı.



Kuzeybatı Afrika ülkesi Moritanya, batısında Atlas Okyanusu, güneybatısında Senegal, güneydoğu ve doğusunda Mali, kuzeydoğusunda Cezayir, kuzeyinde ise Batı Sahra ile çevrili Müslüman bir ülke. Ülkede çok partili demokratik bir cumhuriyet rejimi hakim.



Adı Berberi krallığı Mauretania'dan gelen, 1,030,700 kilometrekare yüzölçümüne sahip Moritanya dünyanın ilk 30 büyük ülkesinden de biri. Etnik anlaşmazlıklar 1989'da yaşanan iç çatışmalarla doruk noktaya ulaşmıştı. Etnik gerginlikler ve kölelik, halen siyasi tartışmaların

merkezinde yer alıyor.



Moritanya'da birçok grup ülkeyi daha çoğulcu ve çeşitliliğe önem veren bir yer haline getirme yolunda çabalarını sürdürüyor. Resmi dili Arapça olan 3,1 milyon nüfuslu ülkede Fransızca ikinci resmi dil olarak kullanılıyor.



Fransızlar, 1800'lerin sonlarından itibaren bölgeyi, bugünkü Moritanya topraklarını kolonisi haline getirmişti. Moritanya 1920'den itibaren sekiz eyaletten oluşan Fransız Batı Afrika'sının bir eyaleti olmuştu. Moritanya 1960 yılında bağımsızlığını elde etmiş ve başkent Novakşot kurulmuştu. (AA)