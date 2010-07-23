-MORİTANYA'DA EL KAİDE'YE OPERASYON NOVAKŞOT (A.A) - 23.07.2010 - Moritanya ordusunun El Kaide'nin "çöldeki bir üssüne" dün operasyon düzenlediği bildirildi. Resmi kaynaklar, terörist üssünü hedefleyen operasyonun sona erdiğini belirtti. Resmi kaynaklar, operasyonda, çöldeki İslami Mağrib El Kaide örgütü militanlarının sığınak olarak kullandığı bu üsteki silahlı teröristlerin öldürüldüğünü ve yaralandığını kaydetti. Aynı kaynaklar, operasyonda Moritanya ordusunun komşu Mali topraklarına girdiğini resmen kabul etmedi. Buna karşın Moritanyalı güvenlik kaynakları ve gözlemciler, Moritanya çölünde İslami Mağrib El Kaide örgütünün "terörist üslerinin" bulunmadığını belirtiyor. Bu arada bölgede Avrupalı rehinelerin serbest bırakılması işlemlerinde bulunmuş Malili bir arabulucu, bu operasyonun, Mali'nin kuzeyinde rehin tutulan bir Fransızın kurtarılması amacıyla düzenlenmiş, ancak başarısızlığa uğramış bir girişim olduğunu, Fransa'nın bu operasyondan haberi bulunduğunu belirtti.