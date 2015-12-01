Moritanya Devlet Başkanı'nın canı sıkılınca 63. dakikada bitirilen maç penaltılara gitti!

Moritanya Super Kupa finalinde FC Tevragh-Zeina ile ACS Ksar arasında oynanan karşılaşma 1-1 devam ederken, 63. dakikada penaltılara gitti.

Moritanya Devler Başkanı Mohamed Ould Abdel Aziz maçtan sıkıldığı için 63. dakikada aldığı kararla, karşılaşma 1-1 sona erdi ve şampiyonu belirlemek için direk penaltı atışlarına geçildi. 63. dakikada direk penaltı atışlarına geçildikten sonra mücadeleyi penaltı atışlarıyla Tevragh Zeina kazandı.

Yaşanan bu olayın dünya basınına da yansımasının ardından Moritanya Futbol Federasyonu Başkanı Ahmed Ould Abderrahmane, bir açıklama yaparak, devlet başkanının bir müdahalesi olmadığını, bu kararın iki kulübün onayıyla alındığını savundu.