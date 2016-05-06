Morgan Stanley: Türkiye'de 3 temel risk var

Amerikan çok uluslu yatırım bankası Morgan Stanley'in bugün yayınladığı "Türkiye'de siyasi risklerin dönüşü" başlıklı bir raporunda Türkiye ile ilgili üç temel risk olduğunu belirtti.

Aralarında Ercan Ergüzel'in de yer aldığı analistler tarafından hazırlanan ve AKP'nin 22 Mayıs'ta olağanüstü kongre yapma kararı almasının değerlendirildiği raporda, Türkiye'de bu gelişmeler kapsamında aşağıdaki 3 temel riskin görüldüğü belirtildi.

1. Artan erken seçim ve/veya referandum riski (muhtemelen 2016'nın 4. veya 2017'nin ilk çeyreği,



2. Batı ile ilişkilerde kötüleşme riski,



3. Yeni genel başkanını seçiminin ardından yapılacak bakanlar kurulu değişikliğinde mevcut ekonomi yönetiminin değişmesi riski..

Bu değişiklikleri takiben Türkiye'nin gelecek 6-8 aylık dönem için yeniden artan siyasi riskler sürecine girdiği görüşünde olduğunu belirten kuruluş, bunların makro ve finansal değişkenlerde muhtemelen bazı etkileri olacağını vurguluyor.

Sözkonusu etkilerden en muhtemelinin TCMB'nin para politikası duruşu üzerinde olabileceği savunulan raporda, TCMB'nin 24 Mayıs'taki önümüzdeki toplantısında üst bandda 50 baz puan indirim yapması olasılığının önceki beklentilere göre kayda değer ölçüde azaldığı kaydedildi.

Morgan Stanley, "Türkiye devlet tahvillerinde ayı görüşe geçiyoruz ve tahvil yatırımcılarına 2023 vadeli tahvilleri satmalarını, 2 yıllık USD/TL swaplarını ödemelerini tavsiye ediyoruz." tavsiyesinde bulundu.

Morgan Stanley; dolar/TL için, yıl sonu 3.20 olan beklentisine bağlı bulunduğunu bildirdi.