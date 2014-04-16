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Ekonomi

Morgan Stanley Türkiye tavsiyesini 'ağırlığını azalt'a indirdi

Morgan Stanley raporda Türkiye'nin 2014'te yüzde 2.5 büyüyeceğini dolar / TL kurunun ise yılsonunda 2.30 TL olacağını belirtti

16 Nisan 2014 17:49

Morgan Stanley, bugün yayınladığı gelişmekte olan piyasalar strateji raporunda Türkiye için tavsiyesini 'ağırlığını azalt'a indirdi. Banka, Türkiye büyümesinin normalin altında kalması ve aşırı alım seviyesindeki teknik göstergeler nedeniyle Türkiye tavsiyesinin düşürüldüğünü bildirdi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Morgan Stanley gelişmekte olan piyasalar strateji raporunu açıkladı. Ünlü yatırım bankası Türkiye için tavsiyesini, gayrisafi yurtiçi hasılada (GSYH) büyümenin normalin altında kalması ve aşırı alım seviyesindeki teknik göstergeler nedeniyle düşürdü ve 'ağırlığını azalt'a indirdi.  

Morgan Stanley raporda Türkiye'nin 2014'te yüzde 2.5 büyüyeceğini dolar / TL kurunun ise yılsonunda 2.30 TL olacağını belirtti.

Morgan Stanley Meksika için tavsiyesini ise 'eşit ağırlık'a yükseltti.

Morgan Stanley, Türkiye'nin yanı sıra Kolombiya, Şili ve Mısır için tavsiyesini indirdi, Çek Cumhuriyeti ve Peru için tavsiyesini 'ağırlığını artır'a yükseltti. Yunanistan için tavsiye 'Ağırlığını azalt'tan 'Eşit Ağırlık'a çıkarıldı.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin notunu korurken siyasi belirsizlik faktörünü gerekçe göstererek Türkiye'nin görünümünü negatife indirmişti.

 

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