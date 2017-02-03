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Ekonomi

Morgan Stanley Türkiye için 2017 enflasyon beklentisini yükseltti

Yıllık enflasyon yüzde 9,22'ye yükselerek son bir yılın zirvesine çıkmıştı

03 Şubat 2017 17:32

Merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunan uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye için 2017 yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 8'den yüzde 9.1'e yükseltirken, enflasyonun nisan ayında yüzde 10.9 ile zirve yapabileceğini tahmin etti.

Enflasyon ocakta yüzde 2,46 arttı

Enflasyon ocakta TÜFE'de yüzde 2,46 ile beklentilerin üzerinde arttı. Yıllık enflasyon yüzde 9,22 ile son bir yılın zirvesine çıktı.

Ekonomistler TÜFE'de yüzde 1,78 artış bekliyordu. Enflasyon aylık bazda Ekim 2011'den beri en yüksek artışı gösterdi.

Yıllık TÜFE yüzde 9,22'ye yükselerek son bir yılın zirvesine çıktı.

Yurtiçi ÜFE de ocakta yüzde 3,98, yıllık bazda yüzde 13,69 olarak gerçekleşti.

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