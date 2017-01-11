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Ekonomi

Morgan Stanley Türkiye büyüme tahminini düşürdü!

Morgan Stanley 2016-2018 yıllarına ilişkin Türkiye büyüme tahminlerini revize etti

11 Ocak 2017 12:54

Morgan Stanley 2016-2018 yıllarına ilişkin Türkiye büyüme tahminlerini düşürdüğünü açıkladı.

Morgan Stanley, 2016 yılı için Türkiye büyüme tahminini yüzde 2.7'den yüzde 2.2'ye, 2017 için yüzde 2.6'dan yüzde 2.3'e, 2018 için yüzde 2.4'ten yüzde 3.2'ye revize etti.

Morgan Stanley Türkiye'ye ilişkin GSYİH beklentilerini Aralık ayındaki TÜİK revizyonunun ardından güncelledi.

Morgan Stanley ekonomisti Ercan Ergüzel değerlendirdi

Morgan Stanley ekonomisti Ercan Ergüzel, inşaat yatırımlarının yeni GSYİH serisinde hesaplanma yönteminin, nominal GSYİH düzeyindeki yüzde 20 artışın yarısından fazlasını açıkladığını söyledi. Ergüzel, inşaatın ekonomideki payı son TÜİK revizyonunun ardından yüzde 9'dan yüzde 16.3'e yükseldiğini belirtti.

Ergüzel, inşaatın GSYİH'ye katılımındaki değişimin, önümüzdeki dönemde GSYİH'nin sektördeki değişimlerden daha sert biçimde etkileneceğine işaret ettiğini ifade ederek, inşaatın GSYİH'deki payının artması nedeniyle üretkenliğin de daha fazla baskı göreceğini söyledi.

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