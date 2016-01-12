Morgan Stanley: "Petrol 20-25 dolara düşebilir"

Uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley, doların yükselmeye devam etmesiyle petrol fiyatlarının yüzde 10 ile 25 oranında düşerek 20-25 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini iddia etti.

Morgan Stanley analistlerinin dünkü raporunda, doların yüzde beş değer kazanmasıyla petrol fiyatlarının düşmeye devam edeceği belirtiliyor. Rapora göre, petrolde Kasım ayından bu yana görülen düşüşün büyük kısmı, ticaret ağırlıklı dolardaki yükselişten kaynaklanıyor. Ticaret ağırlıklı dolardaki her yüzde 1'lik hareket için, Brent petrolde yüzde 2 ila yüzde 4 hareket bekleniyor.

Morgan Stanley'nin raporuna göre, gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kaybetmeye devam etmesi de petrol üzerindeki baskıyı artıracak.

Daha önce Goldman Sachs da, üretimde kısılmaya gidilmezse petrolün 20 dolar seviyesini göreceğini ileri sürmüştü.

Petrol son iki yılı da rekor düşüşlerle kapattı. Küresel petrol arzının beş yıl ortalamasının 100 milyon varil üzerinde seyrettiği bir ortamda OPEC, Aralık 2015'teki toplantısında piyasa payını korumak için üretim kotasını kaldırdı. Bu kararın ardından fiyatlar, küresel finansal kriz dönemindeki seviyelerine geriledi. Buna ek olarak, ABD'de petrol üretimi yedi yıl üst üste arttı ve dünyanın “Süper Gücü” petrol ihracatına başlayacağını açıkladı. Hem Amerikan, hem Avrupa petrolü 12 yılın en düşük seviyelerini gördü.