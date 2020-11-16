Morgan Stanley: Merkez Bankası'nın faizi 150 baz puan artırması yeterli

Ekonomide dikkatler 19 kasım perşembe günü gerçekleşecek Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına kilitlendi. Pek çok yatırım kuruluşu ve ekonomist, yeni Başkan Naci Ağbal yönetimindeki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’ndan 400-500 baz puanlık faiz artırımı beklerken Amerikan yatırım bankası Morgan Stanley, 150 baz puanlık bir artırımın yeterli olacağını belirtti.

Morgan Stanley, enflasyonist baskı yaratan iç talepteki artış ve TL cinsinden kredilerdeki büyümenin normalleştiğini, bu nedenle “daha az agrasif bir aksiyonun yeterli olacağını” savundu.

Bazı ekonomistler ise 200 baz puan altında artışın piyasalarda hayal kırıklığı yaratacağı ve dolarda yukarı yönlü harekete neden olacağını öne sürüyor.

Ekonomi Servisi