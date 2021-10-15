Morgan Stanley: Merkez Bankası'ndan 100 baz puan faiz indirimine şaşırmayız

Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 21 Ekim’de politika faizini 50 baz puan indirmesini beklediklerini fakat 50-100 baz puan arasında bir indirimin de kendilerini şaşırtmayacağını belirtti.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre 9,00 seviyesinin üzerine çıkan dolar/TL’nin daha fazla yükselmeye devam ettiğini belirten banka, daha fazla faiz indiriminin gerçekleşeceğine yönelik beklentilerle kurun değer kaybetmeye devam edeceğini söyledi.

Para Politikası Kurulu’nun üç üyesinin görevden alınmasına değinerek TCMB'nin faiz indirimlerinde ne kadar aceleci davranacağının önemli olduğunun altını çizen Morgan Stanley, çekirdek enflasyon ölçümlerinin hala yüzde 18’in altında olduğunu dile getirdi.

Yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek üç toplantıda 50’şer baz puanlık indirimler beklediklerini belirten Morgan Stanley stratejistleri, 2021 sonunda politika faizinin yüzde 16,50’ye 2022’nin sonunda ise yüzde 12,50’ye ineceğini düşündüklerini belirtmişti.

Enflasyon tahminlerini sene sonu için yüzde 15,8’den 16,2’ye çıkardıklarını belirten Morgan Stanley, 2022 yılında enflasyonun ortalama yüzde 14 olmasını beklediklerini ifade etmişti.