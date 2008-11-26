Morgan Stanley gidiyor

Global krizin etkilediği maliyetlere karşı önlem alma yoluna giden dünyanın en büyük finans kurumlarından Morgan Stanley, Türkiye ofisini kapattı.



Morgan Stanley’in global kriz nedeniyle büyük baskı altında olduğuna dikkat çeken Morgan Stanley Türkiye CEO’su Gülnaz Arıcanlı, "Masrafları kısmak için Türkiye ofisi kapattık. Birçok ülkede de küçülme kararı aldık. Dramatik şeyler yaşanıyor. Ama bu kararın Türkiye’nin geleceği ile alakası yok. Morgan Stanley Türk piyasalarına yatırımlarına devam edecek" dedi.



Morgan Stanley’in faaliyette olduğu ülkelerin tamamındaki ofislerde küçülme yolunu seçtiğine dikkat çeken Arıcanlı şöyle devam etti: "Türkiye operasyonları yeniden Londra üzerinden yürütülecek. Ben 20 yıldır Morgan Stanley’de çalışıyorum. Zaten Londra’ya gidip geliyordum. Ailem de oradaydı. Türkiye operasyonlarının yönetimini geçmişte olduğu gibi Londra’dan yürütmeye devam edeceğim."



Morgan Stanley Türkiye ofisi adına yapılan yazılı açıklamada ise şirketin daha önce duyurduğu, global pazarın aktüel koşullarına uymak için maliyetleri yeniden değerlendirme stratejisine uygun olarak, ofisi kapatma kararı aldıkları ifade edildi.



1990 yılından buyana Türkiye’de müşterileri bulunan Morgan Stanley Türkiye’de Eylül 2007’den bu yana kendi ofisi ile faaliyet gösteriyordu. İstanbul’da Kanyon’da bulunan Türkiye ofisi, özel sermaye yatırımı ve gayrimenkulü içeren bir yelpazede hizmet veriyordu.



30 ülkede 600’den fazla ofisi vardı



Morgan Stanley, dünyada bankacılıktan yatırım yönetimine, kredi işlemlerine kadar pek çok alandaki faaliyetleriyle tanınıyor. Bütün dünyada hükümetler, şirketler, kurumlar ve şahıslara finansal hizmet ve danışmanlık veren kurumun 30 ülkede 600’den fazla ofisi bulunuyor.



