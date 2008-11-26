T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Morgan Stanley gidiyor

Global krizin nedeniyle tasarruf önlemleri alma yoluna giden büyük finans kurumu Morgan Stanley, Türkiye ofisini kapattı.

26 Kasım 2008 02:00

Global krizin etkilediği maliyetlere karşı önlem alma yoluna giden dünyanın en büyük finans kurumlarından Morgan Stanley, Türkiye ofisini kapattı.

Morgan Stanley’in global kriz nedeniyle büyük baskı altında olduğuna dikkat çeken Morgan Stanley Türkiye CEO’su Gülnaz Arıcanlı, "Masrafları kısmak için Türkiye ofisi kapattık. Birçok ülkede de küçülme kararı aldık. Dramatik şeyler yaşanıyor. Ama bu kararın Türkiye’nin geleceği ile alakası yok. Morgan Stanley Türk piyasalarına yatırımlarına devam edecek" dedi.

Morgan Stanley’in faaliyette olduğu ülkelerin tamamındaki ofislerde küçülme yolunu seçtiğine dikkat çeken Arıcanlı şöyle devam etti: "Türkiye operasyonları yeniden Londra üzerinden yürütülecek. Ben 20 yıldır Morgan Stanley’de çalışıyorum. Zaten Londra’ya gidip geliyordum. Ailem de oradaydı. Türkiye operasyonlarının yönetimini geçmişte olduğu gibi Londra’dan yürütmeye devam edeceğim."

Morgan Stanley Türkiye ofisi adına yapılan yazılı açıklamada ise şirketin daha önce duyurduğu, global pazarın aktüel koşullarına uymak için maliyetleri yeniden değerlendirme stratejisine uygun olarak, ofisi kapatma kararı aldıkları ifade edildi.

1990 yılından buyana Türkiye’de müşterileri bulunan Morgan Stanley Türkiye’de Eylül 2007’den bu yana kendi ofisi ile faaliyet gösteriyordu. İstanbul’da Kanyon’da bulunan Türkiye ofisi, özel sermaye yatırımı ve gayrimenkulü içeren bir yelpazede hizmet veriyordu.

30 ülkede 600’den fazla ofisi vardı

Morgan Stanley, dünyada bankacılıktan yatırım yönetimine, kredi işlemlerine kadar pek çok alandaki faaliyetleriyle tanınıyor. Bütün dünyada hükümetler, şirketler, kurumlar ve şahıslara finansal hizmet ve danışmanlık veren kurumun 30 ülkede 600’den fazla ofisi bulunuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24