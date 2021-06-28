Morgan Stanley, Fed'in ilk faiz artırımını 2023'ün 3. çeyreğinde bekliyor

Uluslararası yatırım kuruluşu Morgan Stanley Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) ilk faiz artırımını 2023 3. çeyrekte bekliyor.

Dünya'nın aktardığı habere göre Morgan Stanley tarafından hazırlanan raporda FED'in varlık alımlarının azaltılması müzakerelerine Temmuz ayında başlayacağını, eylül ayında ise konu hakkında sözlü yönlendirme yapılacağı öngörüsünde bulunuldu.

Değerlendirmede varlık alımlarında azaltımın resmi olarak 2022 Mart ayında başlayacağını tahmin edildi. Kuruluş, FED'in ilk faiz artırımını ise 2023 yılı 3. çeyreğinde bekliyor.