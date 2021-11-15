Morgan Stanley: Fed 2023'ten önce faiz artırmayacak

Morgan Stanley analistleri, Fed'in faiz kararına ilişkin tahminlerinde değişiklik yapmadı.

Foreks'in aktardığına göre Stratejik Andrew Sheet liderliğindeki Morgan Stanley analistleri dün yayınladıkları raporda, Fed'in varlık alımlarının 2022 yılı ortasında sona erdireceği, ancak gösterge faizi 2023 yılı başlarına kadar artırmayacağını görüşlerini devam ettirdiler.

Morgan Stanley'in ekonomi ekibi, ABD'de enflasyonun yavaşlayacağı ve işgücüne katılım oranının artacağı beklentisini ortaya koydular ve ABD ekonomisinin tüketici harcamaları ve sermaye yatırımlarının etkisi ile gelecek yıl yüzde 4,6 büyüyeceğini tahmin ettiler.

Morgan Stanley CEO'su James Gorman ise geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Fed'in 2022 ilk çeyrekte faiz artırımına başlaması gerektiğini savunmuştu.