Morgan Stanley: Dolar artan risk iştahına bağlı olarak zayıf kalacak

Doların risk iştahının artacağı değerlendirmesinde bulunan Morgan Stanley, ardından da zayıflayacağı analizini yaptı.

BloombergHT'de yer alan habere göre, Hans Redeker önderliğindeki Morgan Stanley stratejistleri, yazdıkları notta, risk iştahının sağlam kurumsal karlara ve küresel ticarete ilişkin söylemlerin ılımlılaşmasına bağlı olarak yükselmesinin muhtemel olduğunu belirtti. Bunun da dolar cinsinden fon akışlarını canlandıracağı ve doları zayıflatacağı kaydedildi.



Stratejistler, ABD'deki ikiz açığın, ülkedeki üretkenlik büyümesinin belirgin şekilde güçlenmemesi durumunda doları aşağı çekeceği ve tahvil faizleri arasındaki farkı genişleteceği yönünde görüş bildirdi. Notta, "Doların ralli yapması için daha dik bir tahvil getiri eğrisi veya risk iştahında 'keskin' bir düşüş gerekiyor" ifadesine yer verildi.