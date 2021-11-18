Morgan Stanley’den dolar/TL için 2022 sonu tahmini: 11.5; “Bu seviyeyi geçmesi olası” uyarısı

T24 Ekonomi Servisi

Uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bugün politika faizini 100 baz puan indirmesini beklediğini, bununla birlikte 150 baz puanlık bir indirimin sürpriz olmayacağını belirtti.

Morgan Stanley yayınladığı raporda Türk Lirası’ndaki değer kaybının süreceği öngörüsünde bulundu. Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini indirirken FED’in (Amerikan Merkez Bankası) parasal genişlemeyi azaltmaya başladığına ve Amerikan ekonomisinden güçlü veriler geldiğine, bu durumun TL üzerinde baskı yarattığına dikkat çekildi.

Morgan Stanley, doların 2022 sonunda 11.5 TL’ye yükseleceğini öngördü.

Cari açığın yeniden artışa geçecek olması ve faiz indirimleri nedeniyle doların gelecek yılı belirtilen seviyenin de üzerinde tamamlanması riskinin bulunduğu da kaydedildi.