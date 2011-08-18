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Ekonomi

Morgan Stanley büyüme tahminini düşürdü NEW YORK (A.A)

18 Ağustos 2011 17:07

-Morgan Stanley büyüme tahminini düşürdü NEW YORK (A.A) - 18.08.2011 - ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Avrupa'nın borç krizinin çözümünde kararlı adımlar atılmaması ve ABD ile Avro Bölgesi'nin ''resesyona tehlikeli biçimde yakın'' olmasını gerekçe göstererek, bu yıla ve gelecek yıla ilişkin küresel büyüme tahminini aşağıya çekti. Morgan Stanley, daha önce yüzde 4,2 olarak açıkladığı bu yıla ilişkin büyüme öngörüsünü yüzde 3,9'a, yüzde 4,5 olarak açıkladığı 2012 yılı büyüme tahmininİ ise yüzde 3,8'e indirdi. ABD ve Avrupa'nın resesyona çok yaklaştığı uyarısında bulunan ABD'li yatırım bankası, gelişmiş ekonomilerin gayri safi yurtiçi hasılalarının, 2011 ve 2012 yılında yüzde 1,5 oranında büyüyeceğini tahmin etti. Morgan Stanley, Avrupa ekonomisinin bu yıl için büyüme öngörüsünü yüzde 2'den yüzde 1,7'ye, 2012 yılı için yüzde 1,2'den yüzde 0,5'e indirdi.  Morgan Stanley, geçen yıl yüzde 7,8 oranında büyüyen gelişmekte olan ekonomilerin bu yıl ise yüzde 6,4 oranında büyüyeceğini tahmin etti.

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