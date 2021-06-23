Morgan Stanley, aşı olmayan çalışan ve müşterilerin ofise girmesine izin vermeyecek

Wall Street devi yatırım bankası Morgan Stanley, New York'taki ofisine aşısız çalışan ve müşterilerin girmesini yasaklıyor.

BBC'de yer alan habere göre, Morgan Stanley yatırım bankasının New York ofislerinde, Koronavirüs'e karşı iki doz aşı olmayan çalışanlar evden çalışmaya devam edecek.

Gelecek ay ofise dönmeyi planlayan Morgan Stanley'nin şirket içi yazışmalarından birinde şu ifadeler yer aldı: "12 Temmuz'dan itibaren tüm çalışanlar, personel, müşteriler ve ziyaretçilerin içeri girmek için iki doz Koronavirüs aşısı olması gerekecek"

Söz konusu karar şimdilik dürüstlük esasına dayansa da bankanın gelecekte aşı belgesi talep edebileceği belirtildi.