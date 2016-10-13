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Dünya

Morgan Freeman Aşure Günü'ne katıldı

Hollywood aktörü Morgan Freeman, İslam üzerine yapılan bir belgesel dolayısıyla eylemi yakından takip etti

13 Ekim 2016 14:35

İngiltere'nin başkenti Londra'nın en işlek caddelerinden Oxford Street'te dün Müslümanlar teröre karşı yürüdü. Aşure Günü dolayısıyla toplanan binlerce Müslüman eylemcinin ünlü bir konuğu da vardı. Hollywood'un ünlü ismi Morgan Freeman da Aşure Günü'nde teröre karşı düzenlenen eyleme katıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın en işlek caddelerinden Oxford Street'te dün trafiği felç eden bir eylem yaşandı.

İngiltere'de yaşayan Müslümanlar Aşure Günü nedeniyle bir yürüyüş gerçekleştirdi. Binlerce Müslümanın katıldığı yürüyüşte "terörü lanetleyen" sloganlar atıldı.

Londra'daki eylemin ünlü bir konuğu da vardı. Hollywood aktörü Morgan Freeman, İslam üzerine yapılan bir belgesel dolayısıyla eylemi yakından takip etti.

Queen's Park'ta bulunan bir camide düzenlenen törene Morgan Freeman da katıldı. Morgan Freeman'ın belgesel kanalı National Geographic için "Tanrı'nın Hikayesi" isimli bir belgesel çektiği belirtildi.

Yürüyüşte Londra'da yaşayan Müslümanlar "Terörün dini yoktur" ve "İslam'da kadınlar eşittir" gibi pankartlar taşıdı.

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