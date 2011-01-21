-MORG GÖREVLİSİ SERBEST İSTANBUL (A.A) - 21.01.2011 - İstanbul'daki bir hastanede ölen kişinin kefeninin içine bir bebek cenazesi ile bir kadına ait kesik bacak koyduğu iddiasıyla gözaltına alınan morg görevlisi, savcılıkça serbest bırakıldı. Aksaray Polis Merkezindeki işlemleri tamamlandıktan sonra Fatih Adliyesine sevk edilen morg görevlisi Ahmet A, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandı. Savcılıkça serbest bırakılan Ahmet A, ifadesinde, bebek cenazesinin ve bir kadına ait bacağın bir süredir morgda bulunduğunu belirterek, hastalığı nedeniyle daha önce sol bacağı kesilen İsmet Aydemir'in vefat ettiğini, kefenlenmesi sırasında kadına ait sol bacağı Aydemir'in kesik uzvunun yerine, bebeğin cenazesini de 2 bacağın arasına koyarak gömülmelerini sağlamaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Ahmet A. hakkında ''görevi kötüye kullanmak'' suçundan yürütülen soruşturmaya, 30 Aralık 2010 tarihinde ölü olarak dünyaya gelen bebeğin cesedinin defnedilebilmesi için gerekli evrakları hazırlamadıkları öne sürülen Kadın Doğum Polikliniği doktorları ve görevlilerinin de dahil edildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan bebeğin anne ve babasının, hastane görevlilerinin defin işlemlerini kendilerinin yapacağını söylediklerini, bu nedenle cenazeyi almadıklarını anlattıkları kaydedildi.