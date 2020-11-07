Morg görevlisi ölen kişinin cebinden 90 bin liralık çeki çaldı!

İstanbul Silivri'de kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Nazım Toker'in cebinden 90 bin liralık çek çalındı. Çeki çalanın Toker'in öldüğü hastanenin gece görevlisi T.K. olduğu belirlendi.



İstanbul'un Silivri ilçesinin esnaflık yapan Nazım Toker, 5 Haziran akşamı kalp krizi geçirdi. Toker kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ertesi gün Yeni Alipaşa Mezarlığı'na defnedildi. Nazım Toker'in eşi Ayseni Toker, kocasının cebinde bir süredir tahsil edilmek üzere taşıdığı 90 bin liralık çekin kayıp olduğunu ileri sürerek şikâyetçi oldu.

Çek tahsil edilmiş

Sabah gazetesinden Zeynel Yaman'ın haberine göre, polis soruşturma başlatırken, aile kayıp çekin izini sürdü. Ayseni Toker, çekin hastanede gece vardiyasında çalışan T.K. tarafından tahsil edildiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çeki tahsil etmeden önce internette araştırma yapmış

Araştırmada şüpheli T.K.'nin çalıntı çeklerin tahsil edilmesi konusunda çeşitli internet forumlarında sorular sorduğu da ortaya çıktı. T.K. gözaltına alınırken, Toker'in elindeki çekin miktarında birçok kişinin alacağı olduğu iddia edildi.