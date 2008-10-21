Morena'dan milli veda



Bolivya Milli Futbol Takımı'nın forvet oyuncusu Jaime Moreno, milli takımı bırakacağını açıkladı.





ABD Birinci Futbol Ligi (Major League) takımlarından D.C United'da forma giyen 34 yaşındaki oyuncu, 17 yıl sonra milli takıma veda etme vaktinin geldiğini belirterek, ''Artık kenara çekilip, genç oyunculara yol açma zamanı'' dedi.



Morena, milli formayı son kez, yarın sahalarında konuk edecekleri El Salvador ile yapılacak dostluk maçında giyeceğini ifade etti.



Futbol kariyerine, 1991 yılında Blooming kulübünde başlayan Bolivyalı oyuncu, Independiente Santa Fe, Middlesbrough ve MetroStars takımlarında da top koşturdu.



Bolivya milli takımında çıktığı 73 maçta 11 gol kaydeden Morena, ABD Major League tarihinde 122 ile en fazla gol atan oyuncu olma unvanını da elinde bulunduruyor.







