“Moralim çok bozuk” diye 6 aracı ateşe verdi!

Bursa'da park halindeki 5 kamyon ve bir otomobili kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Zanlı, adliyeye götürülürken olayları niye yaptığını soran gazetecilere, morali bozuk olduğu için kundakladığını söyledi.

Hürriyet’in haberine göre, Bursa'da üst üste 3 gece 6 aracı kundakladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Zanlı, adliyeye sevk edilirken araçları neden yaktığını soran gazetecilere, "Moralim bozuktu" diye yanıt verdi.

Polis ekipleri, hafta içinde peş peşe üç gece merkez Osmangazi ilçesi Fatih ve Çiftehavuzlar Mahallelerinde birbirine yakın park halindeki 5 kamyon ve bir otomobilin yanarak kullanılamaz hale gelmesine ilişkin çalışma başlattı.

Kundaklama ihtimalini değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, mahallelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kayıtlarda, araçlar yanarken bir kişinin koşarak uzaklaştığını fark eden ekipler, dün gece sokakta gezen Engin K'yi (23) gözaltına aldı. Bu kişinin üst aramasında üç çakmak ele geçirildi.

Gözaltına alındıktan sonra Gasp Büro Amirliğine getirilen Engin K, söz konusu 6 aracı kundakladığını itiraf etti. Zanlının, emniyetteki ifadesinde, ilk olayın yaşandığı gece kendisinden iş bulup çalışmasını isteyen babasıyla tartıştıklarını, bunun üzerine moralinin bozulduğunu ve dışarıda gezerken rastgele birkaç aracı yakıp kaçtığını söylediği öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Engin K, Gasp Büro Amirliğinin bulunduğu binadan çıkarılırken araçları neden yaktığını soran gazetecilere, "Moralim bozuktu" karşılığını verdi.