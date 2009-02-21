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Dünya

Morales'ten CIA'ya kınama mesajı

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, CIA'nın devlete ait bir petrol şirketine sızmasını kınadı.

21 Şubat 2009 02:00

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) devlete ait bir petrol şirketine sızmasını kınadı.

Morales, koka üreticilerinin birliğinde yaptığı konuşmada, "CIA'nın varlığının Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivia" (YPFB) bünyesinde saptanmış olması ve yoldaşlarımızdan bazılarının bu sızma neticesinde tuzağa düşürülmüş olmaları üzüntü vericidir" dedi.

Morales, şirket içine sızmış CIA üyelerinin adlarını her an açıklayabileceği sözünü de verdi.

YPFB'nin başkanı olan ve Morales'in sağ kolu olarak tanınan Santos Ramirez, şirket bünyesindeki bir yolsuzluk neticesinde cezaevinde bulunuyor. Senato Başkanlığı da yapmış olan Santos Ramirez, bir ihale sırasında yolsuzluk yapmakla suçlanıyor.

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