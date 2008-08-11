Morales'in referandum zaferi

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, liderliğinin devamına ilişkin referandumda zaferini ilan etti. Resmi olmayan sonuçlar Morales'in büyük bir zafer kazandığını gösteriyor. Bolivya Devlet Başkanı, zaferine iyice inandığı saatlerde, yine sırtından eksik etmediği kazağıyla kameralara gülümsüyordu.



Sonuçları değerlendiren Evo Morales, ülkedeki belli başlı sanayi kollarının kamulaştırılmasını öngören tartışmalı reformlarına devam sözü verdi.



Ancak BBC'nin La Paz'daki mubarine göre, referandum sonrası Latin Amerika'nın bu en yoksul ülkesinde bölünmüşlük sürecek. Zira referandumda Morales'in muhalifi olan altı validen dördü de bölgelerinde zafer kazandı.



Muhalefet kampanya sürecinde ses getiren protesto eylemleri düzenlemiş ve bölgelerine daha fazla özerklik talep etmişti. Morales'in Bolivya'nın yönetim şeklini değiştirmeye yönelik radikal planları, genellikle yoksul ve yerli kesimin yaşadığı, dağlık batı bölgelerinde destek buluyor.



Ancak petrol ve doğal gaz zengini, daha çok Avrupa kökenlilerin yaşadığı doğu eyaletler, cumhurbaşkanına karşı çıkıyor ve daha fazla özerklik talep ediyor.



Morales, "ayrıcalıklı gruplar" dediği ve değişim isteyen doğudaki eyaletleri eleştirmişti. Gayrı resmi çıkış anketlerine göre seçmenlerin yüzde 60'dan fazlası, Morales'in göreve devam etmesini istedi. Resmi sonuçların birkaç güne kadar açıklanması bekleniyor.



Oylamaya katılan toplam sekiz eyalet valisinden beşi için göreve devam kararı çıkarken, üçü koltuklarını kaybedecek gibi görünüyor. Halkoylamasını kaybedenlerin ikisi muhalif, biri Morales yanlısı. Referanduma kadar olan süreçte pek çok protesto gösterisi düzenlendi.



Evo Morales geçen hafta bölgesel havalimanlarının öfkeli göstericiler tarafından ablukaya alınması üzerine, iki gezisini iptal etmek zorunda kaldı.

