Morales'in morali yerine geldi, grevini bitirdi

Bolivya'da kongre yeni seçim yasasını onaylayınca Devlet Başkanı Morales açlık grevine son verdi



Bolivya’da Kongre’nin muhalefetin engellediği seçim yasasını onayladığı bildirildi.

Hükümet kaynakları, Kongre’nin bu kararının ardından Devlet Başkanı Evo Morales’in yasanın onaylanmasının engellenmesi nedeniyle başlattığı açlık grevine son verdiğini duyurdu.



Kongre’nin iki kanadına üye parlamenterlerin 9 saat süren görüşmelerin ardından uzlaşmaya vardığı belirtildi. Muhalefetin isteğiyle alınan karara göre, seçim kayıtları güncellenecek ve bu güncellemede ilk kez dijital parmak izi kullanılacak. Muhalefet şu anki seçmen kayıt sisteminin yolsuzluğa açık olduğunu ve şeffaflık garantisi istediğini bildirmişti.

Yeni seçim yasasına göre Bolivya’da 6 Aralık’ta genel seçimler ve devlet başkanlığı seçimi yapılacak.



Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, muhalefetin seçim yasasının onaylanmasını engellemesi üzerine, baskı oluşturmak amacıyla geçen perşembe günü açlık grevine başlamıştı.

Bolivya’da Kongre’yi oluşturan iki kanattan Senato’da muhalefet, Meclis’te ise Morales’in Sosyalizme Doğru Hareket Partisi çoğunlukta. Senato, ocak ayında seçmenler tarafından kabul edilen ve Morales’in lehine anayasal reformları içeren seçim yasasını onaylamamıştı. Morales, muhalefet liderlerini, erteleme taktikleriyle seçimlerin aralık ayında yapılmasını engellemeye çalışmakla suçlamıştı. (aa)











