Morales'e moral yürüyüşü

Kafkaslar'da çıkan ABD-Rusya krizi sırasında Rusya'ya tam destek veren Bolivya'da bir süre önce, liberal muhaliflerin yönetiği Santa Cruz, Pando, Beni, Tarjia ve Chuquisaca eyaletlerinde şiddet olayları baş göstermişti. Devlet Başkanı Evo Morales'e karşı ayaklanmalar gerçekleşmişti.Ardından Morales, ABD'nin La Paz Büyükelçisi Philip Goldberg'i, muhalefeti desteklediği gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre vermişti. ABD, buna karşılık Bolivyalı diplomatları sınırdışı etme kararı almıştı. Bu arada ülkedeki Morales karşıtı protestolar had safhaya çıktı.Ancak bugün durum değişti. ABD'nin La Paz Büyükelçisi ülkeyi terk etti. Bolivya'nın başkenti La Paz'da on binlerce kişi, Devlet Başkanı Evo Morales'e destek vermek için yürüdü. Özellikle Pando eyaleti valisi Leopoldo Fernandez'i hedef alan on binlerce göstericinin "Valiler, katiller. Kellenizi istiyoruz. Yoldaşımız Morales için canımızı vermeye hazırız" sloganları attıkları bildirildi.Göstericiler Bolivya'nın "istenmeyen kişi" ilan ettiği ABD'nin La Paz Büyükelçisi Philip Goldberg'i de hedef aldı. Maskeli ve kalkanlı güvenlik güçlerinin göstericilerin girişini engellemek amacıyla La Paz'daki ABD Büyükelçiliği çevresini kordon altına aldığı belirtildi. 3 gün önce sıkıyönetimin ilan edildiği Pando'da Morales yanlıları ile karşıtları arasındaki çatışmalarda 18 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.Morales, Bolivya'daki durumu görüşmek için dün Şili'de olağanüstü toplanan Güney Amerika devlet başkanları zirvesinde, ABD yanlısı bölge valisini hükümeti devirmeye çalışmakla suçladı.Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez de, toplantıda, Bolivya'da "ABD imparatorluğu komplosunun" iş başında olduğunu savundu ve mevcut durumu, Şili Devlet Başkanı Salvador Allende'ye karşı Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) desteklediği 1973 darbesine benzetti.Güney Amerika liderleri de Bolivya'da bir siyasi çöküşün önüne geçmek için acilen harekete geçilmesi konusunda mutabakata vardılar.Bolivya'da iki haftadır devam eden ve Morales'in ülkenin neredeyse yarısının kontrolünü elinden kaçırmasına yol açan olayları kınayan liderler, protestoculardan resmi binaları hemen terk etmelerini ve şiddete son vermelerini istediler.