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Dünya

Morales geri adım attı LA PAZ (A.A)

27 Eylül 2011 11:49

-Morales geri adım attı LA PAZ (A.A) - 27.09.2011 - Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in, yerlilerin protesto ettiği, Amazon ormanlarından geçmesi planlanan otoyol projesini askıya aldığı bildirildi. Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, bu ulusal tartışma devam ettiği sürece ve bu konuda karar alınıncaya dek yol projesinin askıya alındığı belirtildi. Projenin ne zamana kadar askıya alındığına ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı ancak Morales, daha önce yol projesiyle ilgili bölgede referandum yapılmasının sinyalini vermişti. Bolivya'da bin kadar yerli, hükümetin Amazon ormanlarının içinden geçmesi planlanan, 50 bin yerlinin yaşadığı Beni ve Cochabamba bölgelerini bağlayacak 300 kilometrelik otoyol projesini protesto için yürüyüş başlatmıştı.  Trinidad bölgesinde başlayan ve başkent La Paz'da son bulacak protesto yürüyüşü 40 gündür devam ediyor. Beni'deki Isiboro Ulusal Parkı'ndan da geçmesi planlanan yolu protesto edenler muhatap olarak sadece Morales'i kabul ettiklerini belirtiyor. Yolun yarısı olan kuzeydoğudaki Yucumo bölgesinde dün polis aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göstericilere gözyaşartıcı gazla müdahale etmişti, polisin müdahalesinde 2 kişi yaralanmıştı.  Bolivya'nın ilk yerli devlet başkanı olan Morales de ilk olarak benzeri protestolarda oynadığı rolle tanınmıştı. Bu nedenle yerlilerin büyük kısmı Morales'i ihanetle suçluyor.

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